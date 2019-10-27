“Ни на что не реагировала, дышала очень тяжело”: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала о самой страшной ночи в ее жизни

Больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова несколько раз жаловалась на бессонницу, которая мучает ее. Однако сейчас выяснилось, что проблемы со сном - меньшая из зол. Женщина рассказала о том, что недавно случилась самая страшная ночь в ее жизни. Произошедшее напугало ее так сильно, что теперь Айгуль боится спать.

- Как обычно в 21.00 мы все легли спать, в 10 часу я просыпалась, потом снова заснула. Вновь проснулась уже от голосов. По рассказам, я была как в коме.Потеряв сознание я не на что не отреагировала,дышала очень тяжело. Проснувшись, я очень испугалась, потому что я не могла говорить нормально. Это была самая страшная ночь в моей жизни. На данный момент состояние мое стабильное. Но появился страх спать ночью - очень боюсь, чтобы не произошло опять такое же состояние. Молю Господа, чтобы он мне сохранил жизнь! - написала Фазыйлова на своей соцстранице.

Напомним, Айгуль уже почти два месяца находится в хосписе и почти не передвигается самостоятельно. Причина этого – одышка, а также отеки на ногах. Кроме того, у Айгуль появились проблемы с желудком, которые стали причиной отеков на животе, судорог и постоянной боли. Желудок женщины не может переварить большую часть еды.

Фазыйлова борется со страшным диагнозом - рак груди. Сейчас метастазы появились и в головном мозге женщины.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для своего сына Амира. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной. Отец же мальчика исчез сразу после того, как узнал, что его избранница беременна.

Фото: instagram.com/aafazylova

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