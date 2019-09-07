«Прошу вас, помолитесь за меня. Мне страшно!!!»: состояние больной раком матери-одиночки из Казани Айгуль Фазыйловой ухудшилось

Искавшая приемную семью для своего сына больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова вновь просит о помощи. Состояние женщины ухудшилось, и она хочет, чтобы за нее помолились.

- Добрый день, мои дорогие!!! Простите, что сегодня выкладываю такие фотографии(((, - написала Айгуль на своей соцстарнице. – Мне нужна ваша помощь, мои дорогие!!! Прошу вас, помолитесь за меня, просите у всевышнего!!! Мои милые, прошу вас просите за меня у господа!!! Я и сама тоже прошу! Мне страшно!!!

Как сообщает Айгуль, ее состояние ухудшилось. В этот четверг, 5 сентября, она снова начала курс химической терапии, а на следующий же день ей сделали компьютерную томографию и рентген. Все указало на то, что у матери-одиночки снова проблемы с легкими. Ей сделали экстренную откачку воздуха и жидкости из легких.

- Господи, если бы вы знали какая это боль. Как эту трубку засовывали в ребра, необъяснимо. Я не могла успокоиться, плакала весь день и ночь, пока не сделали обезболивающий препарат. Я до сих пор хожу с этой трубкой и оттуда выходит воздух и жидкость. Я так еще не боялась. Сколько всего прошла, но после этой процедуры я очень испугалась, - написала Айгуль.

По ее словам, такую же трубку врачи хотят поставить и на другое легкое, но это пока под вопросом.

Напомним, только недавно Айгуль Файзылова нашла для своего сына-первоклассника Амира няню. Из-за болезни она не может водить его в школу и забирать после уроков. В итоге женщине предложили бесплатную помощь.

Фото: @aafazylova

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