«Целую неделю лежала дома с приступами»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова вновь оказалась в хосписе

31-летняя мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова уже не в первый раз пугает своих подписчиков в соцсетях резкими исчезновениями. Женщина больна раком груди, но метастазы появились и в ее головном мозге. О своем состоянии Айгуль пишет на своей странице в Instagram. Однако после начала нового курса химиотерапии женщина о происходящем в ее жизни делиться не спешит. И вот в пятницу, 27 сентября, она прервала молчание.

- После выписки из больницы я пыталась дома восстанавливаться, но не получилось. На данный момент я нахожусь в хосписе. У меня не исчезла отдышка, стало ещё хуже. Появилась новая болезнь – панкреатит. Целую неделю дома лежала с приступами, пока не забрали в хоспис. Мне назначили новую химиотерапию, на таблетках. Побочные эффекты – головокружение и тошнота. Но тут в хосписе я под наблюдением, - призналась Айгуль на своей соцстранице.

instagram.com/aafazylova

Напомним, с раком Айгуль борется с момента рождения сына Амира. Сейчас мальчик уже учиться в первом классе. Собрать его в школу матери было нелегко. Айгуль признавалась, что ее пенсии не хватает на то, чтобы собрать Амира в школу. Тогда неравнодушные люди помогли ей материально, и мальчик получил не только канцелярию и книги, но и форму.

Также недавно Айгуль удалось найти няню для Амира. Мальчика некому было водить в школу и забирать после домой. Несмотря на то, что Фазыйлова была готова платить за работу, присматривать за мальчиком няня согласилась совершенно бесплатно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Кроме как у посторонних людей, помощи в воспитании и содержании сына Айгуль искать негде. Отец Амира пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна.

Именно беспокойство за будущее мальчика заставило всю Россию говорить об истории Айгуль Фазыйловой. В начале 2019 года она на федеральном телеканале объявила, что ищет для Амира приемную семью, которая бы взяла на себя ответственность за воспитание мальчика после ее смерти. Когда история получила общественный резонанс, опеку над Амиром разрешили взять 67-летней тете Айгуль - Рахиле Зайнуллиной.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

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