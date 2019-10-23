2019-10-23T13:13:15+03:00
Общество

«Не могу нормально спать»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова призналась, что ее состояние не улучшается

Недавно из правого легкого женщины вновь откачали жидкость [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
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Не так давно больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала, что ей стало хуже. Женщина уже почти два месяца находится в хосписе и почти не передвигается самостоятельно. Причина этого – одышка, а также отеки на ногах. Кроме того, у Айгуль появились проблемы с желудком, которые стали причиной отеков на животе, судорог и постоянной боли. Желудок женщины не может переварить большую часть еды.

Айгуль надеялась, что очень скоро ей станет лучше. Однако прошла неделя, а ее самочувствие становится только хуже. К женщине вернулась бессонница.

- Пишу поздно вечером, так как у меня уже пятый день бессонница. Не могу спать нормально. Состояние здоровья так же: отеки на ногах и животе, отдышка сильная. На днях откачали жидкость с правого легкого, но так же все - результатов в лучшую сторону пока нет, - признается Фазыйлова на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, Айгуль борется со страшным диагнозом - рак груди. Сейчас метастазы появились и в головном мозге женщины.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

ИСТОЧНИК KP.RU

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