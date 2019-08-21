«Возле сердца у меня собралась жидкость»: больная раком мать-одиночка из Казани призналась, что ей становится только хуже

Больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова долгое время не сообщала ничего о своем здоровье. Подписчики женщины в соцсетях стали волноваться – каждое ее молчание в последнее время несет за собой плохие вести. К сожалению, так получилось и в этот раз. 20 августа Айгуль наконец-то призналась, что ей становится только хуже.

- Все эти дни не было сил и желания писать. На данный момент состояние не очень. Целую неделю беспокоит сильная одышка. На той неделе откачивали жидкость с обоих легких, но результата нет. Стало еще хуже. Мой лечащий врач посоветовал мне провериться у кардиолога, так как до этого у меня обнаружили перикардит. Одним словом, возле сердца есть мешочек и там у меня собралась жидкость. Сегодня я прошла ЭКГ и УЗИ сердца, на что результат показал, что есть жидкость, но ее не так много, и она не может беспокоить меня. После этого я решила проверить легкие, и что там? В обоих легких большое количество жидкости, - пишет Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

Отметим, что перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца, проявляющееся в увеличении объёма жидкости в полости перикарда, или образованием фиброзных структур, что приводит к затруднению работы органа.

В комментариях под постом люди принялись поддерживать Айгуль. Они отметили, что она должна выдержать все, ведь ее сын Амир в сентябре пойдет в первый класс. 5 августа мальчику исполнилось 7 лет. Тогда Файзылова попросила всех неравнодушных людей помочь ей собрать сына в школу. Ведь пенсия женщины не позволяет ей приобрести форму, книги и канцелярские принадлежности.

И люди с разных концов страны, конечно, откликнулись. Амиру быстро купили все необходимое для учебы и пожелали успехов на новом этапе жизни.

Фото: instagram.com/aafazylova

Сделать все возможное, чтобы сын был счастлив – главная цель Айгуль. Ведь она воспитывает его одна. Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Уже после рождения сына Айгуль узнала о своем страшном диагнозе – рак груди. Сейчас же метастазы появились и в головном мозге женщины.

Фото: instagram.com/aafazylova

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной.

Фото: instagram.com/aafazylova

Несмотря на это, Айгуль продолжает посвящать все свободное время сыну. Она даже свозила его в Адлер на майские каникулы. Эта поездка не обошлась без последствий для ее организма. После отдыха на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые ей приходилось делать себе самостоятельно.

Амир – самая главная из причин, которые заставляют Айгуль улыбаться, бороться и называть себя по-настоящему счастливой женщиной.