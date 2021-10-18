Татарстан QR-кодированный: как прошла первая неделя новый коронавирусных ограничений

Очередные антиковидные меры начали действовать с 11 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начиная с 11 октября, когда вступили в силу QR-коды о вакцинации или о перенесенном коронавирусе в последние шесть месяцев для прохода в те же торговые центры, в Татарстане и отдельно в Казани произошел наплыв желающих привиться.

Так, по данным Роспотребнадзора республики, за неполную неделю в регионе вакцинировались больше людей, чем за весь сентябрь - 98 437 человек. Они станут обладателями уже заветного для многих QR-кода. Его к слову можно получить, если только вакцинируешься или переболеешь, тем, у кого медотвод от прививки, этот сертификат не положен. Да и вообще людям с такими противопоказаниями в итоге посоветовали сидеть дома.

- Всеми службами рекомендуется максимальная изоляция в случае, если у вас есть медицинский отвод, - заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Обязательная же изоляция положена тем, кто старше 65 лет, и не привит. Им можно выйти только в ближайший магазин, выкинуть мусор и выгулять домашнее животное около дома. Нет, конечно, местные власти понимают, что это проблема для пожилых людей, поэтому рассматривается вопрос о их вакцинации на дому. Также есть готовность помочь изолированным пенсионерам с доставкой еды и лекарств.

Кстати, по словам Фазлеевой, QR-код не положен и тем, у кого высокое содержанием антител к коронавирусу.

УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В Казани, как и по всему Татарстану, в офисы МФЦ начали выстраиваться огромные очереди желающих подтвердить учетную запись на портале Госуслуг и получить QR-код. В основном МФЦ осаждают именно пенсионеры. Толпы у офисов МФЦ собирались уже с самого утра. Дозвониться до единой справочной службы было невозможно – линию просто перегрузили.

- Если раньше в офисы МФЦ по будням обращались в среднем по 15 тысяч человек, то накануне эта цифра возросла до 25 тысяч. На горячую линию по номеру 122, посвященную COVID-19, обычно поступало 4 тысячи звонков, то теперь за сутки их было 20 813, - сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

В связи со всем этим все офисы МФЦ в республике перевели на усиленный режим работы, а в помощь им направили 30 волонтеров.

БОЛЬШЕ ПУНКТОВ

Из-за наплыва желающих привиться от короанвируса и получить QR-код в Татарстане начали открывать дополнительные мобильные пункты вакцинации. Так в Казани, например, в здании «Мегастроя» по адресу: улица 2-ая Азинская, 7б, открыли пункт с отдельным входом. Заработал он и в торговом центре Kazan Mall – вход со стороны улицы Павлюхина. Они принимают всех желающих ежедневно с 10.00 до 20.00.

При этом мэр города Ильсур Метшин поручил местным чиновникам совместно с управлением здравоохранения и Минздравом Татарстана проработать возможность открытия в столице республики дополнительных мобильных пунктов. Также градоначальник выступил за то, чтобы продлить время приема в них – многие горожане имеют возможность привиться только после своей работы.

В свою очередь зам руководителя управления здравоохранения города Рамиль Мухаматдинов заявил, что в Казани несмотря на рост желающих вакцинироваться от коронавируса существующих мобильных пунктов пока достаточно. Тем не менее вопрос по увеличению их количества будет рассмотрен.

Он также отметил, что в Казани сейчас за день от коронавируса прививаются более 7 тысяч человек. С такими темпам местные власти хотят выполнить план по вакцинации населения уже в декабре 2021 года – нужно привить 80% взрослых горожан.

ПОТЕРИ

Власти Татарстана дали понять, что введенная система QR-кодов быстро не отменится. Новые ограничения будут действовать минимум до весны 2022 года – пока идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

При этом в первый же день действия новых антиковидных мер выручка ресторанного бизнеса в регионе снизилась на 80% - для входа в точки общепита также нужно предъявить QR-код. Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана уже обратилась к Рустаму Минниханову за помощью – они попросили отменить для них QR-коды до 15 ноября, чтобы они успели полностью вакцинировать свой персонал. Но во время беседы рестораторов с представителями правительства Татарстана стало понятно, что введенные меры неизбежны и отсрочки не будет.

ПЕРВЫЙ ШТРАФ

С начала введения новых коронавирусных ограничений в Татарстане уже успели выписать первый штраф за нарушение режима QR-кода. Суд Набережных Челнов обязал выплатить администратора местного ресторана 20 тысяч рублей.

Отметим, что эта сумма могла быть и больше. За нарушение такого пропускного режима полагаются штрафы: до 30 тысяч рублей гражданам, до 50 тысяч должностным лицам и до 300 тысяч рублей юридическим лицам. При повторном таком нарушении штрафы взрастают в разы до 50 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц это уже будет от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – до одного миллиона рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После начала действия новых антиковидных мер группа активистов из Казани подала коллективный иск в Верховный суд Татарстана, потребовав отменить QR-коды. Они уверены, что это принуждают людей к вакцинации, тем самым ущемляет их права. При этом авторы иска, ответчиком по которому значится Кабмин республики, сами не против прививок.

Просто, по их мнению, система QR-кодов противоречит Конституции России и двум федеральным законам - люди лишаются права на добровольное согласие на медицинское вмешательство.