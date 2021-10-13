После введения QR-кодов ресторанный бизнес Татарстана потерял 80% выручки

Рестораторы заявляют, что колоссальный спад выручки можно приравнять к локдауну Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Татарстана дали понять, что введенная система QR-кодов быстро не отменится. При этом в первый же день действия новых антиковидных мер выручка ресторанного бизнеса в регионе снизилась на 80%. Ассоциация рестораторов и отельеров республики намерена обратиться к Рустаму Минниханову за помощью. Сообщает «Коммерсантъ-Казань».

Рестораторы заявляют, что такой спад можно приравнять к локдауну. Они планируют попросить у президента Татарстана отсрочку на введение QR-кодов до 15 ноября. К этому времени все сотрудники успеют вакцинироваться. А пока в заведениях общепита будет соблюдаться заполняемость в 50%.

Также рестораторы подчеркнули, что продолжительная работа в системе QR-кодов приведет к закрытию заведений. Чтобы сохранить бизнес, они будут рассчитывать на государственные субсидии, компенсацию коммунальных платежей, льготы по аренде и субсидирование банковских кредитов.