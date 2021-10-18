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Общество18 октября 2021 12:36

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил увеличить в городе число пунктов вакцинации от коронавируса

Также градоначальник выступает за то, чтобы продлить их режим работы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По словам градоначальника, многие люди могут привиться только после своей работы. Фото: metshin.ru

По словам градоначальника, многие люди могут привиться только после своей работы. Фото: metshin.ru

18 октября на совещании «деловой понедельник» в Исполкоме Казани мэр города Ильсур Метшин поручил местным чиновникам совместно с управлением здравоохранения и Минздравом Татарстана проработать возможность открытия в столице республики дополнительных мобильных пунктов. Также градоначальник выступил за то, чтобы продлить время приема в них – многие горожане имеют возможность привиться только после своей работы.

По словам же, зам руководителя управления здравоохранения города Рамиля Мухаматдинова в Казани несмотря на рост желающих вакцинироваться от коронавируса существующих мобильных пунктов пока достаточно. Тем не менее вопрос по увеличению их количества будет рассмотрен.

Напомним, в Казани за день от коронавируса прививаются более 7 тысяч человек. С такими темпам местные власти планируют выполнить план по вакцинации населения уже в декабре 2021 года.