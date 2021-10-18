В Казани 80% план по вакцинации горожан от коронавируса планируют выполнить в декабре 2021 года

В день прививается более 7 тысяч человек. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По данным на 18 октября в Казани от коронавируса привились 424 тысячи человек. Это 43,4 % от всего взрослого населения города. Такие данные были озвучены на совещании в мэрии столицы Татарстана.

При существующем темпе вакцинации – более 7 тысяч человек в день, местные власти планируют привить от коронавируса 80% горожан уже в декабре 2021 года.

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