Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева: QR-коды для людей с высоким содержанием антител к коронавирсу не предусмотрены

Ранее с предложением выдавать QR-коды, в том числе, и людям с высоким уровнем антител к коронавирусу ранее выступил депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко. Фото: Иван МАКЕЕВ

QR-коды для людей с высоким содержанием антител к коронавирсу не предусмотрены, заявила 15 октября на брифинге вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Также она отметила, что в рамках новых ковидных ограничений важна не только самоизоляция не привитых людей старше 65 лет, но и крайнее нежелательно посещения не вакцинированным лицами мест массового оскопления людей.

- На сегодня всеми службами рекомендуется максимально возможная изоляция в случае, если у вас есть медотвод, - заявила Лейла Фазлеева.

Напомним, ранее с предложением выдавать QR-коды, в том числе, и людям с высоким уровнем антител к коронавирусу ранее выступил депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко.