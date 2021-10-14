Из-за очередей за QR-кодами офисы МФЦ в Татарстане перевели на усиленный режим работы

Кроме того, в воскресенье с 9.00 до 15.00 в офисах МФЦ будут принимать только по вопросам, связанным с работой портала Госуслуг и с подтверждением учетной записи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани, как и по всему Татарстану, в офисы МФЦ начали выстраиваться огромные очереди желающих подтвердить учетную запись на портале Госуслуг и получить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе. С 11 октября в республике он стал пропуском практически во все общественные места – от кафе и ресторанов до торговых центров. В основном МФЦ сейчас осаждают именно пенсионеры. Дел в том, что помимо остальных ограничений в Татарстане для лиц старше 65 лет, у которых нет QR-код ввели обязательную изоляцию.

Например, в Казани толпы у офисов МФЦ начинают собираться уже с самого утра. Дозвониться до единой справочной службы невозможно – линия перегружена.

- Если раньше в офисы МФЦ по будням обращались в среднем по 15 тысяч человек, то накануне эта цифра возросла до 25 тысяч. На горячую линию по номеру 122, посвященную COVID-19, обычно поступало 4 тысячи звонков, то теперь за сутки их было 20 813, - сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

В связи со всем этим все офисы МФЦ в республике с 15 октября перевели на усиленный режим работы, а в помощь им направят 30 волонтеров. Кроме того, в воскресенье с 9.00 до 15.00 в офисах МФЦ будут принимать только по вопросам, связанным с работой портала Госуслуг и с подтверждением учетной записи.