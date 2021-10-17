В Татарстане первый штраф за нарушение режима QR-кода составил 20 тысяч

За первое такое нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Набережных Челнах рассмотрел материал, оставленный в отношении 23-летненго администратора ресторана на Автозаводском проспекте. Он попался за нарушение пропускного режима по QR-кодам.

В итоге молодому человеку присудили штраф в 20 тысяч рублей. Напомним, первыми в татарстанском автограде на этом нарушении попались ресторан и торговый центр в поселке ГЭС.

С 11 октября в Татарстане ввели новые коронавирусные ограничения, согласно которым, в частности, без QR-кода о вакцинации или перенесенной инфекции в течение последних шести месяцев запрещен в торговые центры и в точки общепита.

За нарушение такого пропускного режима полагаются штрафы: до 30 тысяч рублей гражданам, до 50 тысяч должностным лицам и до 300 тысяч рублей юридическим лицам. При повторном таком нарушении штрафы взрастают в разы до 50 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц это уже будет от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – до одного миллиона рублей.

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