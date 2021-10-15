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Общество15 октября 2021 15:45

Власти Татарстана рекомендуют всем, у кого есть медотвод от вакцинации против коронавируса, уйти на самоизоляцию

Это касается, как пожилых, так и более молодых людей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Без QR-кода о вакцинации в республике даже не зайдешь в торговый центр.

Без QR-кода о вакцинации в республике даже не зайдешь в торговый центр.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

QR-код не положен людям с медотводом от прививки против коронавируса, напомнила 15 октября на брифинге вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

- На сегодня всеми службами рекомендуется максимальная изоляция в случае, если у вас есть медицинский отвод, - сказала Фазлеева.

Напомним, с 11 октября в Татарстане обязательная самолизоляция положена не привитым людям старше 65 лет. Вместе с тем сейчас рассматривается вопрос о их вакцинации на дому, чтобы они не ходили сами в поликлиники. Также республиканские власти готовы помочь изолированным пенсионерам с доставкой еды и лекарств.

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ОБ этом чиновник заявила на брифинге, который прошел 15 октября (подробности)