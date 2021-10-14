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Общество14 октября 2021 14:48

Получение QR-кодов образует огромные очереди в МФЦ Казани

Их штурмуют толпы пенсионеров, которые не могут зайти на портал госуслуг
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Большинство стоящих в очередях – пенсионеры, у которых возникли сложности со входом в портал госуслуг. Фото: скриншот из видео

Большинство стоящих в очередях – пенсионеры, у которых возникли сложности со входом в портал госуслуг. Фото: скриншот из видео

Жители Казани стали образовывать огромные очереди в многофункциональных центрах города. Они приходят туда, чтобы подтвердить учетную запись на портале госуслуг и получить QR-код. В соцсетях появились видео от очевидцев.

Большинство стоящих в очередях – пенсионеры, у которых возникли сложности со входом в портал госуслуг. Есть среди них и более молодые люди, приходящие из-за проблем с учетной записью или QR-кодом.

Люди толпятся у зданий МФЦ с самого утра. Дозвониться до единой справочной службы тоже невозможно – линия перегружена.