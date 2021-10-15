В Татарстане за последнюю неделю от коронавируса привилось больше людей, чем за весь сентябрь

За семь дней в республике от коронавируса вакцинировались 98 437 человек. Фото: Анастасия Осипова

В эту пятницу, 15 октября, во время брифинга руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что за последние семь дней в республике от коронавируса вакцинировались 98 437 человек. Это больше чем весь сентябрь, тогда за первый месяц осени в Татарстане привились всего 80 157 местных жителей.

Несмотря на выросшие темпы вакцинации, по словам Марины Патяшной, ситуация с коронавирусом в республике продолжает оставаться напряженной. Так, за последние 24 часа он был выявлен у 110 человек. Суточный прирост числа зараженных составил 0,4% - это в два раза больше по сравнению с показателями за сентябрь. Если же сравнивать по неделям, то по сравнению с первым месяцем осени в октябре рост составил 37%.

И все это происходит на фоне сезонного подъема заболеваемости ОРВИ. С таким диагнозом за неделю в Татарстане зарегистрировали 25 246 человек, причем 10 374 из них в Казани. Пока, как заявляет руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина, простудные заболевания в республике пока носят не гриппозный характер.

Что касается проверок соблюдения антиковидных мер, в том числе торговых объектах, то за неделю были проверены 216 организаций. В 41 из них, а это 19%, были выявлены нарушения. Пришлось составить 26 административных протоколов и наложено штрафов на сумму более 320 тысяч рублей

При этом Патяшина отметила, что неформальная работа входных фильтрах наблюдается на предприятиях и организациях, когда как это наиболее строго происходит в школах. Так, только за прошедшие сутки на уроки из-за простудных симптомов на уроки не были допущены 336 детей и 67 учителей. В связи с заболеваемостью на данный момент в Татарстане на разобщении находится 27 классов с численностью 507 детей. При всем этом ни одна школа в республики не была закрыта на карантин – все они работают в штатном режиме.