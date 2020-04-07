Коронавирус в Казани, последние новости на 7 апреля 2020 года: четыре человека выздоровели, но еще 16 заразились

По официальным на утро вторника, 7 апреля, в Татарстане коронавирусом заражен 31 человек. Состояние пятерых из них оценивается как средней степени тяжести. Шестеро лечатся дома.

Накануне стало известно о выздоровлении четырех ранее инфицированных человек. Двое были выписаны из республиканской инфекционной больницы в Казани, еще двое - из медучреждения Набережных Челнов.

О ПИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

О пике заболеваемости коронавирусом в Татарстане говорить еще рано. Через одну-две недели станет более понятно, на какой стадии эпидемиологического процесса мы находимся и когда следует прекратить карантинные мероприятия.

О ТЕХ, КТО МОЖЕТ НАКАЗЫВАТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В Татарстане до сих пор режим полной самоизоляции. И казанцы с ним хорошо справляются. Они подошли к этому ответственнее москвичей.

Несмотря на это, нарушители режима есть. За ними теперь будут следить не только сотрудники МВД, Росгвардии и УГИБДД. Президент Татарстана Рустам Минниханов расширил круг лиц, которые могут наказывать за несоблюдение самоизоляции.

Так, составлять протоколы теперь могут представители Минэкологии, МЧС, Минтранспорта, Минлесхоза, Минтруда, Госкомитета по тарифам, Госкомитета по биологическим ресурсам, Госкомитет по охране культурного наследия, Госжилинспекции, Госстройнадзора, Госинспекции по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством алкогольной продукции и защите прав потребителей, а также управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

О ПОДДЕРЖКЕ МЕДИКОВ

Медикам Казани передали более 5,6 тысяч бесплатных проездных билетов. Они помогут врачам и медсестрам, выполнять возложенную на них работу в этот сложный период полной самоизоляции.

О ПРОБЛЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИИ

В 6 апреля школы Казани вернулись к дистанционному обучению детей. Учреждения хорошо подготовились к этому: определились с бесплатными платформами и адаптировали образовательные программы. После выяснилось, что у 7 тысяч их учащихся нет компьютеров.

Решение было найдено. Ребята будут обучаться через мессенджеры, индивидуальные консультации и с помощью телефонной связи.

О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ДОМОЙ

В апреле в Казани пенсии и пособия почтальоны будут доставят на дом. Горожан настоятельно просят не посещать почтовые отделения без крайней необходимости, чтобы не заразиться самим и не заразить других.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЪЕЗДОВ

В борьбе с коронавирусом главное - дезинфекция. Ежедневно в Казани дезинфицируется 84% подъездов. В них обрабатывают входные и тамбурные двери, дверные ручки, выключатели, домофоны, поручни и перила, почтовые ящики, кнопки вызова и панели управления лифтов.

Горожане, чьи подъезды не обрабатываются, могут оставить заявку в системе «Открытая Казань» на сайте или через мобильное приложение, а также позвонить в call-центр по телефонам 063 и +7(843)236-41-23.