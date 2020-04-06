2020-04-06T10:50:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам Казани передали более 5,6 тысяч бесплатных проездных

Их благодарность передали замначальника Управления здравоохранения столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Администрации города передала более 5,6 бесплатных проездных медикамАдминистрации города передала более 5,6 бесплатных проездных медикамФото: Из материалов пресс-службы
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Во время работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на территории столицы региона замруководителя Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина поблагодарила администрацию города за предоставленные проездные билеты для медиков.

Более 5,6 тысяч бесплатных документов позволяют медикам - врачам и медсестрам, выполнять возложенную на них работу в этот сложный период полной самоизоляции.

Также Гульнара Гайфуллина поблагодарила исполком Казани за предоставленную возможность использования такси для снижения нагрузки на бригады скорых". Для этих целей выделено 30 машин. Напомним, что мэр города Ильсур Метшин передал 15 служебных автомобилей мэрии медикам для работы в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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