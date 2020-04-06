Казань обогнала Москву по уровню самоизоляции граждан

По данным на 6 апреля, в Казани индекс самоизоляции достиг 4,2 балла. Так, столица Татарстана обошла Москву (4,1), Пермь (4,0) Екатеринбург (3,4) и Новосибирск (3,0). По задумке “Яндекса”, чем выше индекс, тем ответственнее жители города относятся к борьбе с коронавирусом.

Казань немного уступает Санкт-Петербургу (4,5), Нижнему Новгороду (4,5), Ростову-на-Дону (4,5) и Воронежу (4,6).

Чем выше индекс, тем ответственнее жители города относятся к борьбе с коронавирусом.

Напомним, в Татарстане введен режим полной самоизоляции. Выйти из дома можно лишь в крайнем случае, в ближайший магазин, аптеку, вынести мусор и выгулять домашнее животное. Для всего остального нужно получить СМС-пропуск, получение которого накануне упростили.