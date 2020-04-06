В Татарстане выявили 16 новых случаев коронавируса: число зараженных выросло до 35

За последние сутки в Татарстане выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Так, число инфицированных сейчас в регионе выросло до 35 человек.

- Все случаи носят завозной характер - Турция, Франция, Москва, Московская область, Израиль, Доминиканская республика, ОАЭ. У 11 человек заболевание проходит в бессимптомной или легкой форме, у пятерых - состояние средней степени тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением, в том числе 6 получают лечение на дому, - объяснили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Выявлены все, с кем зараженных контактировали.

Напомним, что ранее из республиканской инфекционной больницы были выписаны шестеро.