В Татарстане выздоровели двое инфицированных коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T16:48:11+03:00

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Из республиканской инфекционной больницы в Казани выписали двоих раннее инфицированных коронавирусом пациентов. Они выздоровели.

- Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, тест на коронавирус дал отрицательный результат. Таким образом, всего в Татарстане выздоровели 8 человек, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

На данный момент в республики заражены 33 человека. Пятеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, а шестеро проходят лечение дома.

ИСТОЧНИК KP.RU