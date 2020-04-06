В Татарстане выздоровели двое инфицированных коронавирусом
Зараженными в регионе остаются 33 человека
Выздоровевшие проходили лечение в республиканской инфекционной больнице.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Из республиканской инфекционной больницы в Казани выписали двоих раннее инфицированных коронавирусом пациентов. Они выздоровели.
- Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, тест на коронавирус дал отрицательный результат. Таким образом, всего в Татарстане выздоровели 8 человек, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
На данный момент в республики заражены 33 человека. Пятеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, а шестеро проходят лечение дома.
ИСТОЧНИК KP.RU