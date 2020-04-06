2020-04-06T13:01:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане расширили круг лиц, которые могут наказывать нарушителей режима самоизоляции

Среди них ряд сотрудников различных ведомств
Алина ГАБДУЛИНА
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Штрафы для физических лиц за несоблюдение режима самоизоляции доходят до 30 тысяч рублей.Штрафы для физических лиц за несоблюдение режима самоизоляции доходят до 30 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 6 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом расширил круг лиц, которые могут составлять протокол нарушителям самоизоляции. Делать это теперь могут ряд сотрудников Минэкологии, МЧС, Минтранспорта, Минлесхоза, Минтруда, Госкомитета по тарифам, Госкомитета по биологическим ресурсам, Госкомитет по охране культурного наследия, Госжилинспекции, Госстройнадзора, Госинспекции по обеспечению госконтроля за производством, оборотом и качеством алкогольной продукции и защите прав потребителей, а также управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

- Они будут строго следить за теми, кто своим халатным поведением подвергает жизнь и здоровье людей опасности. К сожалению, как показывает практика, не все осознают степень серьезности ситуации и нарушают особый санитарно-эпидемиологический режим. В этой связи принято решение усилить контроль за нарушителями, - сообщает пресс-служба правительства республики.

Напомним, штрафы для физических лиц за несоблюдение режима самоизоляции доходят до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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