2020-04-06T13:04:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в Казани: прогнозы и мнения экспертов

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Татарстане остается непростой. "Комсомолка" узнала прогнозы и мнения экспертов по поводу пика заболеваемости коронавирусом в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Пик заболеваемости в Татарстане еще не пройден.Пик заболеваемости в Татарстане еще не пройден.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Татарстане остается непростой. Поэтому будущую неделю местные жители будут продолжать жить в условиях ограничительных мер. Например, пик заболеваемости коронавирусом в Казани еще не пройден.

- Оптимальная температура для размножения коронвируса это, примерно, 3-5 градусов тепла по Цельсию. При температуре около + 30 градусов вирус прекращает репликацию, то есть размножение. Если температура около 56 градусов, то это действует уже губительно на данный вирус, - отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

Так, на основе мнения эксперта можно сделать вывод, что нынешняя погода больше всего способствует распространению COVID-19.

Хаертынов также заметил, что нельзя дать точного ответа на то, как долго нужно находится в самоизоляции, чтобы вернуться к нормальной жизни. Об этом можно будет говорить только после прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Казани.

- Может быть через одну-две недели станет более понятно, на какой стадии эпидемиологического процесса мы находимся и когда следует прекратить карантинные мероприятия, - дает прогноз эксперт.

Сейчас по всей России идет постоянная регистрация новых случаев заражения. Только за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Так, число инфицированных сейчас достигло 35 человек. Шестеро получают лечение на дому, остальные были госпитализированы. Состояние пяти из них оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в регионе выздоровели шесть человек. Они были выписаны из инфекционной больницы в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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