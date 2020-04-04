2020-04-04T12:07:14+03:00
Общество

Все школы Казани готовы к переходу на дистанционное обучение

С 6 апреля школьники в столице Татарстана будут получать знания не выходя из дома
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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С 6 апреля общеобразовательные учреждения Казани перейдут на дистанционное обучение. На сегодня все школы города подготовились к переходу на новый формат работы. По данным пресс-службы мэрии города, казанские школы самостоятельно определяют набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются к использованию в учебном процессе. Наиболее популярными онлайн-платформами являются «Открытая школа», «Учи.ру». Кроме этого, школы используют сервисы «ЯКласс», «Московская электронная школа», «Российская электронная школа», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ». Дополнительно отрабатывается пакет программы «Офис 365» и платформа «EF School», предназначенная для изучения английского языка.

Все педагоги обучились работе на выбранных образовательных платформах. Проводились мастер-классы с приглашением IT-специалистов, которые на практике учат вести урок через ZOOM-платформу. Учителя проходят ежедневные индивидуальные консультации, в том числе в онлайн-режиме. Инструктаж проводят разработчики образовательных платформ, издательства, Институт развития образования РТ.

Для обратной связи со школьниками педагоги могут использовать не только образовательные платформы, но и мессенджеры (WhatsApp, Skype и другие), социальные сети.

Чтобы эффективно использовать ресурсы, возможны корректировки расписания занятий и объединение классов. Также при необходимости могут быть скорректированы учебные программы. Само обучение будет проводится в соответствии с утвержденным школой расписанием. Продолжительность урока составит не более 30 минут.

Все дети, независимо от имеющихся технических возможностей, будут вовлечены в процесс обучения. В случаях, когда у ребенка есть или возникнут технические проблемы для обучения наравне с одноклассниками, будут отрабатываться другие варианты. Учитель может использовать, например, мессенджеры и электронную почту, если у ученика нет возможности присоединиться к образовательной платформе. Если проблемы возникнут с интернетом, обычная телефонная связь может быть использована для индивидуальных консультаций, отметили в Управлении образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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