Дистанционное обучение в Казани: у 7 тысяч учеников дома нет компьютера

6 Апр 2020 2020-04-06T13:18:10+03:00

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С сегодняшнего дня в школах Казани стартовало дистанционное обучение. Родителей при наличии сложностей просят обращаться к специалистам по телефонам горячих линий, созданных в каждом районе. Мэр Казани Ильсур Метшин на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции поручил обратить особое внимание на работу с детьми, которые не имеют гаджетов, и контролировать нагрузку на интернет во время онлайн-уроков.

Как доложил заместитель руководителя Исполкома города Рустем Гафаров, за достаточно короткое время удалось оперативно определиться с бесплатными платформами и адаптировать образовательные программы. Предварительно проведенные тестовые занятия показали, что система функционирует и в основном готова к работе. При дистанционном формате обучения используются не только онлайн-платформы, но и электронная почта, мессенджеры, соцсети.

С расписанием занятий школьники могут ознакомиться на сайтах школ. По словам Гафарова, продолжительность каждого урока не будет превышать 30 минут. Кроме того, учитель может провести физкультминутку через 15 минут урока. Для учащихся, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на онлайн-уроке, все необходимые материалы будут размещены на сайте школы, во вкладке «Дистанционное обучение».

Отдельная работа проводится со школьниками, которые не располагают технической возможностью полноценно обучаться дистанционно из-за отсутствия гаджетов. Таких ребят на сегодняшний день порядка 7 тысяч. Они будут обучаться через мессенджеры, индивидуальные консультации и с помощью телефонной связи и других методов. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил Управлению образования, главам районов проработать этот вопрос совместно с Министерством образования Республики Татарстан и республиканским правительством.

Выполненные домашние задания школьники будут сдавать учителю через онлайн-платформы, электронную почту или мессенджеры.

ИСТОЧНИК KP.RU