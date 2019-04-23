«Метастазы пошли по всему организму»: директор казанского хосписа рассказал о состоянии больной раком матери-одиночки Айгуль Фазыйловой

Директор Казанского хосписа Владимир Вавилов сообщил, что состояние здоровья 30-летней Айгуль Фазыйловой, которая больна раком груди, оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что женщине сделали операцию, говорить о полном спасении нельзя. Со слов Вавилова, специалисты надеются на чудо, сообщает «Казанский репортер».

- Операцию ей сделали, но это не совсем то. Небольшое новообразование сковырнули, сделали анализ – действительно, не злокачественная опухоль, - сообщил изданию Владимир Вавилов.

Говоря о самочувствии Айгуль, директор хосписа напомнил, как жук-короед уничтожает дерево.

- Он (жук – Ред.) уничтожает дерево изнутри. Кажется, совершенно целое дерево, но внутри уже начались процессы. У Айгуль примерно тоже самое, метастазы пошли по всему организму – и кости, и мозг. «Дерево» может упасть в любой момент. Сейчас она получает и медицинскую, и психологическую помощь. Поддерживаем всеми возможными способами, - объяснил Вавилов.

Он также отметил, что его пациентка до сих пор жива только благодаря сыну и своей выдержке. Напомним, ранее Владимир Вавилов признавался, что у Айгуль нет шансов выздороветь и советовал ей закончить все свои земные дела. В частности, речь шла о возобновлении поиска приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира. Ранее опеку над ним разрешили взять его 67-летней тете Рахиле Зайнуллиной. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов помог семье: была оплачена квартплата, детский сад и кружок по футболу.

В то время, когда врачи уже опустили руки, Айгуль продолжает жить и проводить все свое время с сыном. Так, во вторник, 23 апреля, женщина выложила на своей соцстранице фотографии с очередной прогулки. Она вместе с Амиром побывала на Кремлевской набережной и в парке имени Горького.

Фото: @aafazylova

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