2019-04-23T14:52:08+03:00
Общество

«Метастазы пошли по всему организму»: директор казанского хосписа рассказал о состоянии больной раком матери-одиночки Айгуль Фазыйловой

Владимир Вавилов отметил, что женщина живет исключительно благодаря своему сыну и своей выдержке [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Алина ГАБДУЛИНАФото: Алина ГАБДУЛИНА
Изменить размер текста:

Директор Казанского хосписа Владимир Вавилов сообщил, что состояние здоровья 30-летней Айгуль Фазыйловой, которая больна раком груди, оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что женщине сделали операцию, говорить о полном спасении нельзя. Со слов Вавилова, специалисты надеются на чудо, сообщает «Казанский репортер».

- Операцию ей сделали, но это не совсем то. Небольшое новообразование сковырнули, сделали анализ – действительно, не злокачественная опухоль, - сообщил изданию Владимир Вавилов.

Говоря о самочувствии Айгуль, директор хосписа напомнил, как жук-короед уничтожает дерево.

- Он (жук – Ред.) уничтожает дерево изнутри. Кажется, совершенно целое дерево, но внутри уже начались процессы. У Айгуль примерно тоже самое, метастазы пошли по всему организму – и кости, и мозг. «Дерево» может упасть в любой момент. Сейчас она получает и медицинскую, и психологическую помощь. Поддерживаем всеми возможными способами, - объяснил Вавилов.

Он также отметил, что его пациентка до сих пор жива только благодаря сыну и своей выдержке. Напомним, ранее Владимир Вавилов признавался, что у Айгуль нет шансов выздороветь и советовал ей закончить все свои земные дела. В частности, речь шла о возобновлении поиска приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира. Ранее опеку над ним разрешили взять его 67-летней тете Рахиле Зайнуллиной. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов помог семье: была оплачена квартплата, детский сад и кружок по футболу.

В то время, когда врачи уже опустили руки, Айгуль продолжает жить и проводить все свое время с сыном. Так, во вторник, 23 апреля, женщина выложила на своей соцстранице фотографии с очередной прогулки. Она вместе с Амиром побывала на Кремлевской набережной и в парке имени Горького.

Фото: @aafazylova

Фото: @aafazylova

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Результаты анализов не утешительные: Больная раком жительница Казани, искавшая приемную семью для своего сына, рассказала о скорой операции (подробности)

Больной раком жительнице Казани, искавшей приемную семью для своего сына, успешно провели операцию (подробности)

Больная раком жительница Казани, искавшая приемную семью для своего сына, согласилась на новый этап лечения (подробности)

"Вспомнили наше счастливое детство": Больная раком Айгуль Фазыйлова из Казани после операции смогла увидеться с давней подругой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Президент Татарстана подписал указ о выходных днях на Ураза-байрам и Курбан-байрам 2019
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Казани уголовное дело о нападении на подростка возле школы переквалифицировали в покушении на убийство
Татарстанцы попытались отсудить деньги у соцсети "ВКонтакте"
В Татарстане задержали водителя, который сбежал после совершения смертельного наезда
В Йошкар-Оле взрослого и группу подростков будут судить за кражи, а также ограбление иностранца
В Татарстане состоялся первый выпуск Банковской школы ВТБ
Чувашия потратит 90 миллионов рублей на закупку мусорных контейнеров
В Чувашии водитель под наркотиками задавил лежащего на дороге мужчину
«Тюбетей Тауэр» и медицинский промпарк в «Казань Экспо»: президент Татарстана рассмотрел ряд инвестпроектов
В Татарстане огласили приговор экс-почтальону, которая присвоила субсидии инвалида-ветерана Великой Отечественной войны
24 апреля в шести районах Казани в ряде домов отключат электричество
В Чувашии вынесли приговор бабушке, которая приготовила детскую смесь с водкой и во сне насмерть придавила внучку
Икона, Коран, машинка Зингер и самовар: музею Казанского Кремля передадут ценности изъятые таможенниками
В Чувашии из-за пала сухой травы сгорели шесть домов и легковушка
В православных храмах Казани Пасхальные богослужения пройдут с 24 по 28 апреля
В Набережных Челнах скончался один из пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме»
Татарстан продолжит работу над проектом ВСМ «Москва-Казань»
В Казани во время пожара пострадала женщина
В Набережных Челнах утвердили 173 избирательных участка к выборам в Госсовет Татарстана
В Марий Эл под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист
На время ремонтных работ меняется расписание электричек "Казань-Паратск-Казань"
В Татарстане женщина назвала врачей "скорой" пьяными и пошла под суд
В Казани пройдет концерт симфонического окестра и хора Казанской консерватории
В Татарстане экс-чиновника будут судить за махинации с землей на 2 миллиона рублей
Казанцы начали сдавать макулатуру, чтобы помощь изъятому у наркоторговцев тигренку Луне, которая слепнет
В Казани появятся сувениры с визуальным брендом города