2019-03-13T14:29:54+03:00
Общество

Результаты анализов не утешительные: Больная раком жительница Казани, искавшая приемную семью для своего сына, рассказала о скорой операции

Айгуль Фазыйлова призналась, что ей тяжело дается восстановление после пережитых лечений и химиотерапий [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
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В конце февраля текущего года стало известно, что больная раком груди 30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая ранее искала приемную семью для своего сына, согласилась на новый этап лечения. А 13 марта женщина призналась, что результаты анализов у нее не утешительные и в скором времени ее ждет операция.

- Давно не делилась информацией о себе. Не было ни времени, ни настроения, если честно. Тяжело дается восстановление после пережитых лечений и химиотерапий. Перед лучевой терапией я сдавала в гинекологии паталогогистологический анализ. Пришли результаты – не утешительные. Весь диагноз не буду озвучивать. 26-го ложусь в больницу на операцию. Дай Бог, чтобы все прошло удачно! И все было хорошо! – написала Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Ранее женщина также признавалась, что ее мучает бессонница и отсутствие сил.

Напомним, Айгуль Фазыйлова с 4 стадией рака груди большую часть своего времени проводит в городском хосписе. Метастазы уже достигли легких и головного мозга. Однако, несмотря на это, она страшится не своей смерти, а того, что может стать с ее сыном – 6-летним Амиром. У мальчика ведь нет отца, он бросил Айгуль, когда она была беременна.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

В январе Айгуль даже искала приемную семью для своего сына. Но, когда история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком позволили взять его 67-летней тете. А правительство Татарстана выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы не сдаться и продолжить лечение.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

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ИСТОЧНИК KP.RU

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