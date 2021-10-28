К лечению пенсионера из Набережных Челнов, в квартире которого взорвался газ, привлекли главного ожогового хирурга России

Мужчину перевезли из Набережных Челнов в Казань на вертолете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Набережных Челнов пострадавшего от взрыва газа пенсионера в тяжелом состоянии доставили на вертолете санавиации в Республиканскую клиническую больницу в Казани. У 70-летнего Владимира Рочева множественные переломы и ожоги 85% тела, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Стало известно, что к его лечению привлекли главного ожогового хирурга России Андрея Алексеева. Профессор является президентом Общероссийской общественной организации «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»», он автор и соавтор более 250 научных работ, имеет пять патентов на изобретения.

Алексеев с помощью телемедицины проконсультировал татарстанских врачей, которые занимаются Владимиром Рочевым.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, Ее как и остальных увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

На территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Рассматриваются две версии произошедшего: некачественное оказания услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Напомним, по одному из предположений, 70-летний Владимир Рочев самовольно подключился к трубе из-за чего и произошла утечка газа с последующим взрывом.

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