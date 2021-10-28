В Набережных Челнах 11-летний мальчик, пострадавший при взрыве в многоквартирном доме, выписался из больницы

Старший брат мальчика находится в ДРКБ: от взрыва у него повреждены малый таз, позвоночник, грудная клетка, также диагностировали ушиб головного мозга. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах из больницы выписали 11-летнего ребенка, пострадавшего при взрыве газа в доме №48/20. Мальчик проходил лечение в Камском детском медицинском центре.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи оценили состояние ребенка как стабильное.

Его старшего брата госпитализировали в ДРКБ Казани, он проходит лечение там. У парня повреждены малый таз, позвоночник, грудная клетка, также диагностировали ушиб головного мозга.

Все документы членов этой семьи находятся в разрушенной квартире, куда они пока не могут попасть без предварительного обследования здания. В связи с этим родители пациента не могут поехать к нему в Казань. Однако ежедневно им звонят врачи больницы и сообщают о состоянии их несовершеннолетнего ребенка.