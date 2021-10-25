Из-за взрыва газа на территории Набережных Челнов ввели режим ЧС

Около поврежденного взрыва дома был развернут оперативный штаб. Фото: МЧС Татарстана

Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования, сообщили в МЧС Татарстана.

- В результате обрушения разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек, - отметили в ведомстве. - Всего к ликвидации ЧС привлечены 155 человек, 49 единиц техники.

В городской гостинице развернут пункт временного размещения вместимостью 400 человек. Напомним, взрыв в жилом доме Набережных Челнов. Напомним, вечером 25 октября в 17.30 в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, предположительно газа, в доме 25/117 на улице Татарстана.

Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Пострадали четыре человека, среди них 11-летний мальчик и его 17-летний брат.