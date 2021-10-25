Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже. Фото: прокуратура Татарстана

По факту взрыва газа в доме Набережных Челнов возбудили уголовное дело по статье «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Его расследование на особый контроль взяла прокуратура Татарстана, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, вечером 25 октября в 17.30 в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, предположительно газа, в доме 25/117 на улице Татарстана, сообщает МЧС республики.

- Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома, - отметили в чрезвычайном ведомстве. - Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

По предварительным данным пострадали четыре человека, два из них несовершеннолетних.

- Госпитализирован 11-летний мальчик. Второй пострадавший, его 17-летний брат. Он также был передан медикам «скорой», - сообщили в Минздраве Татарстана.

Еще два человека остаются под завалами. Спасатели установили с ними прямой контакт.