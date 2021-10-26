Следствие рассматривает две версии взрыва в доме Набережных Челнов

В результате произошедшего пострадали пять человек, один из них скончался в больнице. Фото: МЧС Татарстана

Стало известно, как продвигается расследование взрыва дома в Набережных Челнах. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В настоящее время установлено, что владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сейчас в ведомстве рассматривают две версии: некачественное оказания услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Напомним, по одному из предположений пенсионер самовольно подключился к трубе из-за чего и произошла утечка газа с последующим взрывом.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевших, также были назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы, проведены обыски и выемки документов в управляющей и газообслуживающей компаниях.

Отметим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, которая через некоторое время скончалась в больнице.

На территории города объявили режим ЧС. Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63