Девушка, пострадавшая во время взрыва в Набережных Челнах, скончалась в больнице

Состояние остальных трех пострадавших в ходе взрыва остается тяжелым. Фото: СОЦСЕТИ

22-летняя девушка, которая пострадала при взрыве газа в пятиэтажке в Набережных Челнах, скончалась в больнице. Ранее она пережила клиническую смерть и находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь на операционном столе, но не смогли спасти девушку.

Девушку вытащили из-под обрушившейся плиты. По данным медиков, она получила тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб головного мозга.

Состояние остальных трех пострадавших остается тяжелым.

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