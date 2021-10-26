Хозяин написал завещание: за что в Набережных Челнах квартиру, где произошел взрыв, отключили от газа

Из-за взрыва обрушились перекрытие 4 и 5 этажей. Фото: МЧС Татарстана

Как выяснилось, взрыв дома на улице Татарстана в Набережных Челнах мог произойти гораздо раньше. Еще в 2010 году в своей квартире Владимир Рочев открыл все конфорки на газовой плите и пьяным улегся спать. К счастью, запах услышала его соседка – Галина Загриева. Женщина тут же вызвала газовщиков. До пенсионера достучались, плиту выключили, конечно, пожурили и отключили за такой поступок от газа – поставили заглушку. Сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, Рочев вместо того, чтобы исправиться, сделал на кухне незаконную врезку в трубе. К нему приходят с проверкой, а него все нормально – газа нет, заглушка стоит. Уходят – пенсионер снова все включает.

При этом, как сообщает источник, Рочев все это время не переставал злоупотреблять спиртным. Причем в таком количестве, что соседи начали замечать изменения в его психике. Вот только родственники к мужчине не приходили и, соответственно, к врачам его водить особо было некому.

- Владелец квартиры проживал один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками, - официально подтвердили в следственном комитете Татарстана.

А весной 2021 года Рочев ни с того ни с сего взял, да и написал завещание – решил отдать все свои деньги той самой соседке Галине. Правда, через пару дней передумал, и отозвал документ. К слову, сама женщина утверждает, что о такой «щедрости» пенсионера узнала только от правоохранителей.

Но Рочев после отзыва завещания диаметрально поменял свое отношение к соседке. В этот раз он написал на нее в полицию заявление о мошенничестве. Якобы его принуждают приватизировать квартиру и переписать ее на ту самую Галину. Вот только, как уверяет собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, квартира и так находилась в собственности пенсионера и никаких попыток совершить с ней каких-либо сделок в Росреестре зафиксировано не было.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме 25/117 на улице Татарстана произошел вечером 25 октября, предварительно, в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасателями живыми были извлечены 11-летний мальчик и его 17-летний брат, а также 70-летний пенсионер.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю девушку, которая через некоторое время скончалась в больнице.

Всех пострадавших тут же увозили на "скорой" в больницу. Фото: МЧС Татарстана

По факту этого взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а на территории города объявили режим ЧС.

Людей из разрушенных шести квартир, как и других жильцов дома на время расположили в местной гостинице. В свою очередь МЧС Татарстана в связи с произошедшим взрывом газа в Набережных Челнах открыло «горячую линию»: (843) 288-45-63

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