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Происшествия25 октября 2021 21:09

Минздрав Татарстана: После взрыва в Набережных Челнах в больнице находится четверо пострадавших

Трое из них в крайне тяжелом состоянии
Инзиля ШАКИРОВА
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За жизнь одной из пострадавших медики борются в операционной.

За жизнь одной из пострадавших медики борются в операционной.

Фото: СОЦСЕТИ

На 21:00 мск в больнице скорой медицинской помощи города Набережные Челны находится 4 пострадавших. Пострадавших доставили туда сразу после взрыва в доме. Так, сейчас в больнице:

- Мальчик 2010 года рождения: состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей, в реанимации.

- Молодой человек 2004 года рождения: в реанимации, состояние тяжёлое.

- Мужчина 1951 года рождения: состояние тяжёлое, в реанимации, на ИВЛ.

- Девушка 1999 года рождения: состояние крайне тяжелое, на данный момент врачи борются за ее жизнь в операционной.

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