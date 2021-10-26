Пенсионера пострадавшего при взрыве газа из Набережных Челнов доставили в Казань

Всего в больницу было доставлено четыре человека, один из них скончался. А на следующее утро стало известно еще об одном пострадавшем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

70-летнего Владимира Рочева, который пострадал при взрыве газа в Набережных Челнах, из местной реанимации на самолете санавиации доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщает Минздрав Татарстана.

Напомним, взрыв в доме произошел вечером 25 октября, обрушились перекрытия 4 и 5 этажей. Под завалами оказались четыре человека. Спасатели извлекли из-под них 11-летнего мальчика, его 17-летнего брата, того самого Владимира Рочева, а также 22-летнюю Аделину Загриеву. Последняя спустя время скончалась в больнице от полученных травм. Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следствие рассматривает две версии взрыва в доме Набережных Челнов

Уже допрошены свидетели и потерпевшие, также были назначены судебные пожарно-техническая, строительно-техническая, взрывотехническая и медицинские экспертизы, проведены обыски и выемки документов в управляющей и газообслуживающей компаниях (подробности)