После стрельбы в школе №175 в Казани Госсовет Татарстана готовится внести в Госдуму изменения в закон об оружии

В частности, предлагается увеличить возраст гражданина для получения оружия с 18 лет до 21 года. Фото: Василий Вахрин

Депутаты Госсовета Татарстана подготовили обращение к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по ужесточению закона об оружии и взять этот вопрос под личный контроль. Это было сделано после устроенной стрельбы в школе №175 в Казани.

Одно из ключевых направляемых предложений по итогам заседания местного комитета по законности и правопорядку - увеличение возраста гражданина для получения оружия с 18 лет до 21 года.

При этом можно оставить за регионами, где охота это образ жизни и основной источник дохода, право снижать данный возраст.

- При подготовке предложений об изменениях было выявлено, что нужно корректировать не только закон, но и нормы порядка допуска граждан к получению оружия. Нужно также пересмотреть правила медицинского освидетельствования, – отметил заместитель председателя комитета татарстанского парламента Александр Чубаров.

Тут, по его словам, речь идет о введении обязательного углубленного психологического тестирования, как при приеме на работу в правоохранительные органы.

Депутаты также предлагают создать единый автоматизированный учет людей, имеющих оружие или претендующих на его получение. По их мнению, такая система позволит оперативно проверять лиц с лицензией на покупку оружия и своевременно ее аннулировать при выявлении нарушений.

Все эти предложения будут рассмотрены на ближайшем заседании Госсовета Татарстана, а после их принятия их направят в Госдуму.

Напомним, Ильназ Галявиев смог получить разрешение на покупку ружья в 19 лет. После чего 11 мая 2021 года он устроил стрельбу и взрыв в школе №175 в Казани. Он заявился туда вооруженный ружьем, которое зарядил крупной картечью.

Просто войти в школу с ружьем убийце не дал 62-летний работник школы Мулланур Мустафин. Он закрыл перед Ильназом стеклянную дверь, навалившись на нее всем телом. Ильназ выстрелил сквозь нее и Мустафин, получив тяжелое ранение, упал на пол. Он был в сознании и видел, как нападавший зашел внутрь и навел дробовик на его голову. К счастью, заряд картечи задел мужчину по касательной. А Ильназ, подумав, что с защитником все кончено, пошел дальше.

После взрыва самодельной бомбы рядом с одним из кабинетов, директор учебного заведения по громкой связи отдала распоряжения педагогам закрыться с детьми в классах. Кто-то попытался скрыться под партами, другие школьники начали выпрыгивать из окон, пока Галявиев искал открытый класс, по пути ранив одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили еще два педагога. Несмотря на героизм женщин, убийца все же нашел один открытый кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь – семеро учеников погибли.

В страхе прошли 20 минут, после чего вой сирен сообщил, что к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев неожиданно решил сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца, а после убийцу и вовсе поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду. Вскоре подросток отправится в институт им. Сербского, где его ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отметим, молодому человеку грозит пожизненное заключение.