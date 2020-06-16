В Набережных Челнах нашли живым пропавшего Анатолия Шубаева
В Набережных Челнах завершились поиски 49-летнего Анатолия Шубаева. Мужчина, который ушел из дома в поселке Зяб и пропал 12 июня, найден живым. Об этом сообщили волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда "След".
Где пропавший был все это время и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.
Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 75-летнего Сергея Климанова из Бугульмы, 51-летнюю Гузель Латыпову из Зеленодольска, 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 73-летнего Владимира Реддера из Набережных Челнов, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района.
ИСТОЧНИК KP.RU