В Татарстане пропал 56-летний Владимир Якимов

26 Март 2020 2020-03-26T10:04:07+03:00

Мужчина из села Уразаево перестал выходить на связь с близкими 21 марта

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В Татарстане начались активные поиски 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево Агрызского района. Мужчина перестал выходить на связь с близкими 21 марта. Родные сообщили об этом сотрудникам полиции и членам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что Владимир ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная болоньевая куртка, черные брюки, зеленые резиновые сапоги и черная вязанная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Якимова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 54-летнего Марселя Шарафутдинова из Казани. О его местонахождении ничего не известно с 14 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU