2020-03-30T17:12:47+03:00
Происшествия

В Татарстане пропал 44-летний Евгений Ематин

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 27 марта
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В субботу, 27 марта, пропал 44-летний Евгений Ематин из села Айша Зеленодольского района. Мужчина перестал выходить на связь с родными, и они обратились за помощью в полицию и к волонетерам поисково-спасательного отряда.

Известно, что Евгений ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, русые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная болоньева куртка, синие джинсы, черные кроссовки и черная спортивная шапка. С собой у мужчина также была черная сумка через плечо.

Просим всех, кто видел Евгения Ематина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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