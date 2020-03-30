В Татарстане пропал 44-летний Евгений Ематин

30 Март 2020 2020-03-30T17:12:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 27 марта, пропал 44-летний Евгений Ематин из села Айша Зеленодольского района. Мужчина перестал выходить на связь с родными, и они обратились за помощью в полицию и к волонетерам поисково-спасательного отряда.

Известно, что Евгений ростом около 165 сантиметров имеет среднее телосложение, русые короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была черная болоньева куртка, синие джинсы, черные кроссовки и черная спортивная шапка. С собой у мужчина также была черная сумка через плечо.

Просим всех, кто видел Евгения Ематина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU