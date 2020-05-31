В Татарстане пропал 75-летний пенсионер, который нуждается в медицинской помощи

31 Май 2020 2020-05-31T10:07:49+03:00

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В Татарстане начались активные поиски 75-летнего Сергея Климанова из Бугульмы. Мужчина, нуждающийся в медицинском помощи, ушел из дома и пропал 28 мая. Родные обратились за помощью к полицейским и волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Сергей Николаевич, ростом около 168 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. Известно также, что у пенсионера шаркающая походка, и он слегка сутулится. На момент пропажи на мужчине был пиджак цвета хаки, черная футболка в мелкую полоску и черные брюки. С собой у него был пакет.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Климанова, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU