В Татарстане пропала 51-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи
В Зеленодольске начались активные поиски 51-летней Гузель Латыповой (Вильдановой). Женщина, которая нуждается в медицинской помощи, перестала выходить на связь с близкими 6 мая.
Известно, что Гузель ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие каштановые волосы и светло-карие глаза. На момент пропажи на нем была синяя ветровка, черные брюки и шлепанцы. С собой у женщины была ярко-красная дамская сумка.э
Всех, кто видел пропавшую, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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