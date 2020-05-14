В Татарстане пропала 51-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи

14 Май 2020 2020-05-14T09:18:06+03:00

О местонахождении Гузель Латыповой ничего не известно с 6 мая

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В Зеленодольске начались активные поиски 51-летней Гузель Латыповой (Вильдановой). Женщина, которая нуждается в медицинской помощи, перестала выходить на связь с близкими 6 мая.

Известно, что Гузель ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие каштановые волосы и светло-карие глаза. На момент пропажи на нем была синяя ветровка, черные брюки и шлепанцы. С собой у женщины была ярко-красная дамская сумка.э

Всех, кто видел пропавшую, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU