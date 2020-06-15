В Набережных Челнах пропал 49-летний мужчина

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:15:49+03:00

Анатолий Шубаев ушел из дома на рассвете 12 июня, но до сих пор не вернулся обратно

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В Набережных Челнах начались поиски 49-летнего Анатолия Шубаева. Мужчина ушел из дома 18/73 в поселке Зяб в 4.30 12 июня, но до сих пор не вернулся обратно. Родные обратились за помощью в полицию. После к поиску мужчины подключились волонтеры.

Известно, что Анатолий ростом около 150 сантиметров имеет крупное телосложение, черные волосы с сединой и голубые глаза. На момент пропажи на нем была олимпийка синего цветы и джинсовые брюки.

Просим всех, кто видел Анатолия Шубаева, сообщить об этом по телефонам 102 или 8(917)261-91-71.

ИСТОЧНИК KP.RU