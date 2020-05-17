В Татарстане ищут 40-летнего Роберта Гараева, который пропал больше недели назад

17 Май 2020 2020-05-17T10:11:41+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 7 мая

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40-летний Роберт Гараев из Нижнекамска перестал выходить на связь с близкими 7 мая. Последние забеспокоились и обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Роберт ростом около 170 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была черная болоньевая куртка, черная футболка, черные узкие брюки, черные кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU