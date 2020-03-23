В Набережных Челнах пропал 73-летний пенсионер
17 марта 73-летний Владимир Реддер из Набережных Челнов вышел из своей квартиры в доме 44/20/1 в Новом городе и пропал. Родные мужчины обратились за помощью в его поисках в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Василиса».
Известно, что Владимир ростом около 153 сантиметров имеет худощавое телосложение и седые волосы. На момент пропажи на нем была синяя куртка с капюшоном, темно-синие брюки и темные сапоги. При себе у пенсионера были ключи от квартиры.
Просим всех, кто видел пропавшего, сообщить об этом в полицию или по телефону 8(953)-492-10-03.
ИСТОЧНИК KP.RU
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