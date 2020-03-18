Ушла из дома и пропала: в Татарстане начались поиски 46-летней Эльвиры Казанбаевой
В Татарстане начались активные поиски 46-летней Эльвиры Казанбаевой из Альметьевска. Женщина ушла из дома 14 марта, но обратно не вернулась до сих пор. Родные обратились за помощью к сотрудникам полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.
Известно, что Эльвира ростом около 165 сантиметров имеет полное телосложение, черные волосы ниже плеч и карие глаза. На момент пропажи на ней был черный плащ с капюшоном, черные брюки, черные сапоги и розовая шапка. С собой у пропавшей была темная дамская сумочка.
Всех, кто видел Эльвиру Казанбаеву, просим сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 67-летнего Николая Маева из Елабуги и 33-летнюю Расилю Галиеву из поселка Шеланга Верхнеуслонского района. Они также пропали 14 марта текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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