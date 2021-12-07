Мать из Казани отомстила мужу, избив на камеру 1,5-годовалую дочь: что грозит женщине за это

Девочку изъяли из семьи отправили на обследование в больницу, где ее уже посетили сотрудники прокуратуры. Фото: скриншот с видео

«Папа думает, что ты подопытный кролик. Можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать, как маму. Ничего с тобой не случится»: слышен за кадром голос матери, который сильнее чем плачь ее малолетней дочери. 1,5 годовалый ребенок абсолютно голый и пытается уйти от самого родного человека в мире. Но родительница валит дочь на пол и продолжает бить ее. Девочка уже поняла, что лучше не вставать, а то снова можно сильно упасть от очередного удара на кафельный пол.

Это жуткое видео попало в соцсети (не публикуется из-за этических соображений - Ред.) и тут же вызвало волну негодования. Увидели его и сотрудники прокуратуры Татарстана. Там сразу начали проверку по данному факту, в рамках которой вопросы были заданы и органам системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

САМА СНЯЛА И ПРИСЛАЛА

Автора видео – 31-летнюю мать ребенка, нашли и тут же забрали у нее избитую дочку. Девочку отправили на обследование в больницу. Там ребенка уже навестили сотрудники прокуратуры и подарили ей мягкую игрушку.

- Все будет хорошо, - сказал ребенку начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Александр Цеханович.

Тем временем мать и отца девочки, как семью поставили на учет в полицию. Именно там узнали о произошедшем первыми и сразу же среагировали.

Сотрудники МВД установили, что избиение матерью ребенка на камеру произошло 1 декабря в одной из квартир на проспекте Победы. Женщина сама все сняла и отправила запись своему супругу. Так она хотела ему отомстить. Увидев избиение дочери, мужчина тут же переслал видео своей матери. Бабушка ребенка, в свою очередь, тут же отправилась в полицию и там рассказала о произошедшем. Там в отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

- В отношении ее также было возбуждено уголовное дело по статье «истязание», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

На данный момент уже установлено, что женщина избивала дочь, будучи пьяна. Ее сразу задержали, а после отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что расследование этого дела под контроль поставил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Полина Хабибуллина:

«Судя по кадрам видео, ребенок лежит на полу и ему явно больно и страшно. Отсутствие сочувствия матери к своему ребёнку может говорить либо о крайней степени отчаяния (женщина настолько не справляется со своими переживаниями, что дошла до крайности - вымещает чувства на дочери), либо о психопатических чертах характера. Психопаты не испытывают эмпатии и сочувствия даже к близким, и даже к собственным детям. Все зависит от того, раскаивается ли женщина в своих поступках, осознала ли она вред, в том числе и психологический, нанесенный ребенку»

ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ

Кстати, в Казани это уже не первый раз, когда дети страдают от матери, которая мстит своему мужу. Так, 1 марта 2020 года из ревности женщина напала с ножом на своих сыновей-близнецов. Она жестоко изрезала семилетних мальчиков. Выжил только один из братьев. Он смог дозвониться до отца и позвать его на помощь. Женщина же попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее спасли. По данному факту было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» и «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

И что в итоге? Она избежала срока в колонии! У женщины нашли признаки хронического психического расстройства и суд признал ее невменяемой. Мать, напавшую с ножом на своих детей, отправили на принудительное лечение в спецбольницу с интенсивным наблюдением.

МОЖЕТ ГРОЗИТЬ КОЛОНИЯ

Но в новом происшествии пока речь идет об алкогольном опьянении, а не о психическом расстройстве и болезни. И это, как известно, является лишь отягчающим обстоятельством. Поэтому женщина избившая дочь на камеру может получить реальный срок и попасть в колонию. Как, например, это произошло с молодой матерью из татарстанского села Куркуль. В январе этого года она по пьяни едва насмерть не заморозила свою четырехлетнюю дочку и 1,5 годовалого сына. Тут, как и в случае с казанской матерью-мстительницы, ключевую роль сыграла бабушка детей. Она пораньше вернулась домой с работы и спасла внуков от верной смерти. Девочку и мальчика тут же отправили в больницу с сильными обморожениями, где врачи долго выхаживали их.

Напомним, той январской ночью молодая мать выпивала у сожителя бабушки. Между ними возник ссора и пьяная женщина, забрав с собой детей, отправилась в свой неотапливаемый дом. Но открыть дверь туда женщина сразу не смогла. Так и сидела вместе с детьми в сарае, пока дочка не стала просится домой. Тогда мать оставила маленького сына в сарае, разбила окно на веранде и вместе с девочкой пробралась в дом. Там она и уснула, забыв про оставленного на улице мальчика.

После произошедшего женщину лишили родительских прав, а ее детей отправили в приют. Также было возбуждено уголовное дело по статьям: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему» и «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». В июне этого году суд приговорил женщину к двум годам и двум месяцам колонии общего режима. Не исключено, что при дальнейшем выяснении обстоятельств произошедшего 1 декабря в Казани мать-мстительница так же рискует попасть в места не столь отдаленные.