Жительницу Казани, которая издевалась над своей дочерью на камеру, задержали

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Тимур ХАНОВ

В Казани задержали 31-летнюю женщину, которая снимала на видео, как пинает и толкает свою годовалую дочь. Выяснилось, что 1 декабря она отправила эти кадры мужу, который сообщил о них своей матери. Последняя и обратилась за помощью в ближайший отдел полиции.

Правоохранителям задержанная объяснила, что причиной избиения ей девочки стал конфликт с супругом. Таким образом она хотела ему отомстить.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Девочка изъята и помещена в больницу. Семья поставлена на учет в полиции.