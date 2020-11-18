В Казани мать, изрезавшая ножом двух сыновей-близнецов, избежала колонии

Суд признал женщину невменяемой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор по жуткому делу - молодая женщина с ножом из ревности напала на двух своих сыновей-близнецов.

Мать обвиняли сразу по двум статьям: «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью» и «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью».

Как и предполагали следователи, женщина избежала реального срока - эксперты нашли у нее признаки хронического психического расстройства в форме параноидной шизофрении. Суд признал ее невменяемой и направил на принудительное лечение.

- Течение болезни лишает женщину возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, и руководить ими. Ей требуется постоянное и интенсивное наблюдение специалистов. Сделать это можно только принудительно в период лечения в спецбольнице с интенсивным наблюдением, - уточнили в прокуратуре Татарстана.

Напомним, что 1 марта 34-летняя женщина после ухода супруга напала с ножом на своих сыновей-близнецов. Она жестоко изрезала семилетних мальчиков. Выжил только один из братьев. Он смог дозвониться до отца и позвать его на помощь. Женщина же попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее спасли.