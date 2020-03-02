2020-03-02T13:59:01+03:00
Происшествия

"Папа, мне больно, приезжай": Мать набросилась с ножом на 7-летних близнецов, один из них выжил и смог позвать на помощь

Второй ребенок погиб на месте
Мария ЛУКОЯНОВА
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Ребенка уже перевели в общую палату, он находится под наблюдением врачей.Ребенка уже перевели в общую палату, он находится под наблюдением врачей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Чудовищная история произошла в воскресенье, 1 марта, в квартире одного из домов на улице Чистопольской в Ново-Савиновском районе Казани. 33-летняя женщина накануне своего дня рождения напала с ножом на собственных семилетних сыновей-близнецов. Один из них – Аслан (имя изменено, ред.) скончался на месте. Второй – Тамерлан (имя изменено, ред.), выжил, он смог позвонить и позвать на помощь отца. Сама Наиля (имя изменено, ред.) предприняла попытку свети счеты с жизнью, но ее успели прооперировать. Сейчас она находится в реанимации. Тамерлана уже перевели из реанимации в общую палату.

Что же привело к трагедии? Наиля и Арсен Сабировы (имена изменены в интересах следствия, - ред.) в браке почти 10 лет. С виду - почти идеальная пара. Жена воспитывала сыновей, муж - бизнесмен. Жизнь была довольно обеспеченной. У Сабировых были две квартиры, дача, дорогая иномарка, но в последние годы семейная идиллия дала трещину. Супруги начали часто ссориться. Как рассказал собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, жена подозревала мужа в изменах и попытках уйти из семьи, забрав при этом детей.

В конце февраля между супругами произошел очередной конфликт. Арсен уехал в командировку в Набережные Челны. Пробыл там несколько дней. Когда вернулся. жена устроила скандал. Арсен решил переждать «бурю» и решил переночевать на другой квартире. На следующий день он позвонил жене и сказал, что ему необходимо заехать за вещами. а, после долгих переговоров, согласилась, но поставила условие - муж должен был приехать не раньше 15:00.

Арсен не торопился, как вдруг раздался звонок. Звонил Тамерлан, который дрожащим голосом рассказал, что мама ударила его ножом в спину, что ему больно, что брат и сама мама лежат все в крови. Он просил отца приехать как можно скорее. В это известие Арсен даже не поверил, начал звонить жене, чтобы она объяснила, что у них происходит. Но трубку взял снова Тамерлан.

В свою квартиру Арсен попал не сразу – в замках были оставлены ключи. Преодолевая боль, сын изнутри смог открыть дверь. Мужчину ждало страшное зрелище – не подающий признаков жизни один из сыновей, раненный в спину второй и израненная супруга. Женщина пыталась покончить с собой.

До приезда медиков Арсен пытался оказать первую помощь обоим сыновьям, но Аслан скончался.

По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Меж тем, соседи рассказали, что между супругами случались серьезные конфликты. Доходило даже до драк.

- Мы никогда раньше ничего за ними не замечали, - на условиях анонимности рассказали «Комсомольской правде Казань» соседи. – Дом у нас новый, но иногда бывает слышно, что происходит за стеной у соседей. В День всех влюбленных Наиля и Арсен даже подрались. Приезжала полиция. Что не поделили, мы не знаем. Но с этого момента мы Арсена видели не часто.

Отметим, что у погибшего ребенка был проблемы с сердцем. В середине марта ему должны были делать операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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