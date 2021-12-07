"Подопытный кролик": жительница Казани записала на видео, как пинала свою малолетнюю дочь

Кадры уже увидели в районной прокуратуре. Фото: скриншот с видео

Жительница Казани записала на видео, как толкает, пинает и бьет свою малолетнюю раздетую дочь, называя ее "подопытным кроликом". Несмотря на то, что ребенок плачет, а в какой-то момент и вовсе перестает вставать с пола, чтобы не оказаться на нем вновь, женщина продолжает издеваться над ним.

- Папа думает, что ты подопытный кролик. Можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать, как маму. Ничего с тобой не случится. Можно над тобой издеваться, - говорит она.

По одной из версий, таким поступком женщина хотела отомстить отцу девочки. Предполагается также, что на момент записи видео, она была пьяна.

Опубликованные в соцсетях кадры уже попали на глаза сотрудников прокуратуры Советского района города, которые начали проверку.

- Надзорное ведомство даст правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - замечают правоохранители.

На данный момент девочка изъята у матери и находится в больнице. Семью поставили на учет в полиции. В ситуации разбираются все социальные службы.